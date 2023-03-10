В КТЖ рассказали, когда казахстанцы перестанут мучиться в советских вагонах

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Устаревший парк пассажирских вагонов остаётся одной из основных проблем АО "Пассажирские перевозки".

Казахстанцы устали жаловаться на условия в советских поездах и уже смирились с заледенелыми туалетами зимой и невозможной духотой летом. Их удручающее состояние негативно сказывается и на имидже страны, ведь в них перевозят не только местных, но и иностранных туристов. Когда же, наконец, спишут старые вагоны, решила выяснить корреспондент Baigenews.kz, обратившись с запросом в АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По данным компании, на сегодняшний день количество вагонов со сроком эксплуатации свыше 30 лет составляет 578 пассажирских вагонов, это почти треть от общего количества (2120 единиц).

На фотографиях ниже вагоны поезда по направлению "Туркестан-Астана".

Самому старому вагону в парке 50 лет.

"Это технический вагон 1973 года постройки, который находится в составе консультативно-диагностического медицинского поезда. Проведён капитально-восстановительный ремонт данного вагона с продлением срока службы. Таким образом, выбытие этого вагона планируется в 2026 году", - ответили в компании.

В АО "КТЖ" сообщили, что выбытие основного объёма советских пассажирских вагонов планируется до 2030 года (97%), оставшееся количество вагонов в 2035 году (3%). При этом, для списания вагонов финансирование не требуется.

Кроме того, национальным перевозчиком ежегодно проводятся работы по обновлению парка пассажирских вагонов.

"С 2010 по 2022 годы приобретено свыше 1224 вагона, в том числе свыше 676 вагонов Тальго. Несмотря на принимаемые меры, устаревший парк пассажирских вагонов остаётся одной из основных проблем АО "Пассажирские перевозки". У национального перевозчика свыше 2000 вагонов, из них 700 - старого типа, их возраст от 28 до 44 лет. По истечении срока службы, все эти вагоны исключаются из инвентарного парка. Срок службы вагонов – 28 лет, но при его продлении пассажирские вагоны могут служить до 44 лет", - сообщили в компании.

Сколько средств из бюджета понадобится на полное обновление парка? На этот вопрос в компании ответили так: необходимое количество средств для полного обновления парка зависит от цены вагонов и завода производителя.

В компании также сообщили, что в период с 2021 по 2022 годы компания приобрела 149 вагонов (в 2021 г. – 82 единиц, в 2022 г. – 67 единиц). Но потраченную на них сумму редакции не назвали.

Приобретенные вагоны курсируют по маршрутам Алматы-Мангистау, Алматы-Оскемен, Кызылорда-Семей, Атырау-Алматы, Нур-Султан-Семей, Павлодар-Алматы.

Фото Армана Мухатова.