В КТЖ рассказали, как решается проблема дефицита локомотивов

Председатель правления АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев рассказал, как решается вопрос с нехваткой локомотивного парка, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы КТЖ, в 2020 году одной из ключевых проблем железнодорожной отрасли было отсутствие локомотивного парка.

Значительное выбытие парка и низкий уровень его восполнения произошёл из-за отсутствия финансовых возможностей компании в предыдущие годы.

Начиная с 2014 года потребность в локомотивах обеспечивалась за счёт ремонта старого парка, а в последние годы за счёт разборки локомотивов-доноров.

“До 2020 года у компании не было возможности обновления локомотивного парка. Сейчас у нас единовременно будут списаны около 444 локомотивов парка. Их восполнением мы сегодня на 100% загрузили отечественные заводы. Те объемы, которые у них были в рамках контрактов, они досрочно исполняют”, - сказал журналистам Сауранбаев.

Помимо загрузки отечественных производителей, КТЖ закупает недостающие локомотивы у соседних стран.

На сегодняшний день компания смогла снизить остроту проблемы с дефицитом парка за счёт закупа 275 локомотивов. К примеру, если в 2022 году по причине нехватки локомотивов простаивало в среднем 115 поездов в сутки, то на текущий момент отставления поездов по этой причине нет.

Плановое обновление локомотивного парка проводится в рамках инвестиционной программы дочерней организацией КТЖ - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". В основном закупаются тепловозы серии ТЭ33АС, тепловозы серии 2ТЭ25КМ и электровозы серии KZ8А.

До 2029 года будет приобретено 218 локомотивов, в том числе 75 магистральных тепловозов серии ТЭ33АС, 130 электровозов серии KZ8А и 13 маневровых тепловозов серии ТЭМ11А.

Современные локомотивы собираются на заводах в Астане. Это надежная техника, способная активизировать перевозки грузов тяжеловесными поездами. Уже сейчас современные локомотивы провозят поезда весом более шести тысяч тонн на участках Кандыагаш - Тобол, Тобол - Астана, Астана – Павлодар и других.

Сегодня парк национального перевозчика грузов насчитывает свыше 1,6 тысяч локомотивов. Данного количества подвижного состава достаточно для перевозки запланированного объёма грузов.

Кроме того, в октябре во время официального визита Президента РК К. Токаева в Китай КТЖ заключило с китайской корпорацией "CRRC Corporation Limited" рамочное соглашение о сотрудничестве, по которому будет приобретено 200 маневровых и магистральных локомотивов, организованы в Казахстане сервисные центры обслуживания подвижного состава и инжиниринговый центр.

В результате обновления локомотивов изменились качественные показатели парка. Износ парка с 68% снижен до 52% и коэффициент готовности вырос с 75% до 84%.

По словам Нурлана Сауранбаева, с ноября 2022 года улучшилась оборачиваемость вагонов с 8 до 6 суток, вследствие чего парк вагонов на сети уменьшился со 105 до 85 тысяч. Количество брошенных поездов снижено с 500 до нормативных показателей.