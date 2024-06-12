В КТЖ рассказали, как планируют избежать дефолта

В кулуарах Мажилиса с разъяснениями к журналистам вышел исполняющий обязанности председателя правления АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" Канат Альмагамбетов. Он рассказал, как компания намерена выходить из кризисного состояния, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Канат Альмагамбетов отметил, что в АО "НК "КТЖ" ознакомились с рекомендациями Высшей аудиторской палаты.

"Это большой документ. Там есть правильные замечания. Правильные вопросы были поставлены и депутатами. Мы по ним отчитались и показали, что мы будем делать, какие меры будем принимать", - сказал Альмагамбетов.

Он добавил, что КТЖ и год назад, и два года назад говорили о трудностях в компании правительству, как раз тогда кабмином руководил Алихан Смаилов.

"Он нас поддержал и разрешил поднять тарифы. Тогда было решено поднять тарифы на 24% за три года. В этом году два раза подняли тарифы. Сейчас на рассмотрении КРЭМ находятся еще заявки от КТЖ. Без повышения тарифа нам никак. Либо по примеру РЖД государство должно выделить деньги из бюджета. В прошлом году в России из бюджета на развитие РЖД выделили 1,2 триллионов рублей. Это не кредит и не долг. Мы уже просили об этом. Однако у нас такого не предусмотрено в законодательстве", - сказал исполняющий обязанности АО "НК "КТЖ".

Он добавил, что поднимать тарифы будут не на пассажирские перевозки, а на услуги магистральной железнодорожной сети.

Напомним, глава ВАП Алихан Смаилов выступил в Мажилисе с отчётом о том, как в Казахстане тратят деньги на развитие транспорта. Говоря о работе КТЖ, председатель палаты заявил, что компания не способна оплачивать свои обязательства и ей грозит дефолт.