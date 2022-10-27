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  • В КТЖ отменили проект с разными ценами на билеты на верхних и нижних полках в вагонах
В КТЖ отменили проект с разными ценами на билеты на верхних и нижних полках в вагонах Сегодня, 21:34
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В КТЖ отменили проект с разными ценами на билеты на верхних и нижних полках в вагонах

Цены на билеты для пассажиров поездов решили не менять в Казахстане. В КТЖ отказались от проекта, предусматривающего разные тарифы на проезд на верхних и нижних полках в вагонах, передаёт BaigeNews.kz.

"АО "Пассажирские перевозки" отменило пилотный проект по дифференцированному подходу к стоимости проезда на верхние и нижние места в пяти коммерческих поездах", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Ранее планировали, что с 1 декабря разница в цене составит 20 процентов - для едущих на нижних полках билеты хотели сделать дороже.

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#КТЖ #поезд #Пассажирские перевозки
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:34
162
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