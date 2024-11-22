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В КТЖ объявили о снижении цен на железнодорожные билеты

Но это коснётся не всех маршрутов.

Сегодня, 14:36
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 14:36
Сегодня, 14:36
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Фото: BaigeNews.kz

В национальной компании КТЖ сообщили о предстоящих скидках на железнодорожные билеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Скидки распространяются на поезда, отправляющиеся 31 декабря. Билеты по скидке можно приобрести до 1 декабря", - говорится в объявлении.

Зимние скидки 25% будут действовать по следующим направлениям:

  • №26, "Шымкент – Алматы";
  • №86, "Шымкент – Астана";
  • №12, "Шымкент – Алматы-2";
  • №77/78, "Алматы – Мангистау";
  • №47, "Астана – Атырау";
  • №691/692, "Атырау – Актобе";
  • №313, "Мангистау – Атырау";
  • №605/606, "Балхаш – Караганда";
  • №351/352, "Алматы-2 – Оскемен-1";
  • №34, "Актобе – Алматы-1".

В КТЖ уточнили главное условие: скидка 25% действует исключительно на билеты в купейные вагоны.

Всю интересующую информацию можно также узнать по бесплатной горячей линии "1433".

Ранее сообщалось, что из Алматы запустили туристический поезд в Туркестан и Ташкент.

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