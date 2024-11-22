В КТЖ объявили о снижении цен на железнодорожные билеты
Но это коснётся не всех маршрутов.
Сегодня, 14:36
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Сегодня, 14:36Сегодня, 14:36
147Фото: BaigeNews.kz
В национальной компании КТЖ сообщили о предстоящих скидках на железнодорожные билеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Скидки распространяются на поезда, отправляющиеся 31 декабря. Билеты по скидке можно приобрести до 1 декабря", - говорится в объявлении.
Зимние скидки 25% будут действовать по следующим направлениям:
- №26, "Шымкент – Алматы";
- №86, "Шымкент – Астана";
- №12, "Шымкент – Алматы-2";
- №77/78, "Алматы – Мангистау";
- №47, "Астана – Атырау";
- №691/692, "Атырау – Актобе";
- №313, "Мангистау – Атырау";
- №605/606, "Балхаш – Караганда";
- №351/352, "Алматы-2 – Оскемен-1";
- №34, "Актобе – Алматы-1".
В КТЖ уточнили главное условие: скидка 25% действует исключительно на билеты в купейные вагоны.
Всю интересующую информацию можно также узнать по бесплатной горячей линии "1433".
Ранее сообщалось, что из Алматы запустили туристический поезд в Туркестан и Ташкент.
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