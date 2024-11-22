В КТЖ объявили о снижении цен на железнодорожные билеты

В национальной компании КТЖ сообщили о предстоящих скидках на железнодорожные билеты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Скидки распространяются на поезда, отправляющиеся 31 декабря. Билеты по скидке можно приобрести до 1 декабря", - говорится в объявлении.

Зимние скидки 25% будут действовать по следующим направлениям:

№26, "Шымкент – Алматы";

№86, "Шымкент – Астана";

№12, "Шымкент – Алматы-2";

№77/78, "Алматы – Мангистау";

№47, "Астана – Атырау";

№691/692, "Атырау – Актобе";

№313, "Мангистау – Атырау";

№605/606, "Балхаш – Караганда";

№351/352, "Алматы-2 – Оскемен-1";

№34, "Актобе – Алматы-1".

В КТЖ уточнили главное условие: скидка 25% действует исключительно на билеты в купейные вагоны.

Всю интересующую информацию можно также узнать по бесплатной горячей линии "1433".

Ранее сообщалось, что из Алматы запустили туристический поезд в Туркестан и Ташкент.