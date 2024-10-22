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В КТЖ назвали главные причины столкновений поездов с автомобилями

Сегодня, 15:15
АВТОР
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rg62.info Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: rg62.info

В Казахстане с начала года было зафиксировано 19 ДТП на железнодорожных переездах ― все по вине водителей. При этом пострадали девять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

"ДТП нарушили график движения поездов и эксплуатационную работу железной дороги. Главные причины – объезд закрытого шлагбаума и проезд на запрещающий сигнал. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Проведено более 1,4 тыс. профилактических рейдов и выявлено 280 нарушений. Организовано 448 разъяснительных собраний с охватом свыше 14 тыс. водителей", ― говорится в сообщении.

Железнодорожники напоминают об опасности и необходимости соблюдения ПДД на переездах.

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