В крупном вузе в Караганде выявили массу нарушений

Проверка прошла с 6 по 14 июня.

"Установлено, что образовательная деятельность университета ведётся с нарушениями Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности ОВПО, утвержденных приказом МНВО РК от 05.01.2024 года №4, в том числе:

- несоответствие образовательных программ требованиям ГОСО;

- необеспеченность дисциплин учебной, учебно-методической и научной литературой в формате печатных и (или) электронных изданий, обеспечивающих 100% дисциплин образовательных программ направления подготовки кадров;

- несоблюдение норм к количественному и качественному составу преподавателей;

- несоблюдение требований к наличию сертификатов о повышении квалификации и переподготовке кадров в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин преподавателей;

- несоблюдение требований по обеспеченности учебными помещениями с площадью, соответствующей санитарным правилам;

- несоблюдение требований к проверке наличия заимствованного материала и использования текста с синомической заменой слов и выражений без изменения смысла и т.д", - сообщили в ведомстве.

Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, принято решение о наложении административного взыскания по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 464 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". По истечении срока приостановления действия лицензии, Комитетом будет произведён контроль исполнения предписания.