В крупном вузе в Караганде выявили массу нарушений
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Карагандинский университет Казпотребсоюза проверили на соответствие квалификационным требованиям. Выяснилось, что образовательная деятельность в вузе ведётся с нарушениями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования.
Проверка прошла с 6 по 14 июня.
"Установлено, что образовательная деятельность университета ведётся с нарушениями Квалификационных требований, предъявляемых к деятельности ОВПО, утвержденных приказом МНВО РК от 05.01.2024 года №4, в том числе:
- несоответствие образовательных программ требованиям ГОСО;
- необеспеченность дисциплин учебной, учебно-методической и научной литературой в формате печатных и (или) электронных изданий, обеспечивающих 100% дисциплин образовательных программ направления подготовки кадров;
- несоблюдение норм к количественному и качественному составу преподавателей;
- несоблюдение требований к наличию сертификатов о повышении квалификации и переподготовке кадров в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин преподавателей;
- несоблюдение требований по обеспеченности учебными помещениями с площадью, соответствующей санитарным правилам;
- несоблюдение требований к проверке наличия заимствованного материала и использования текста с синомической заменой слов и выражений без изменения смысла и т.д", - сообщили в ведомстве.
Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, принято решение о наложении административного взыскания по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 464 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". По истечении срока приостановления действия лицензии, Комитетом будет произведён контроль исполнения предписания.
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