  • 20 Января, 06:17
  • BAIGENEWS

В ковше погрузчика транспортировали пациентку скорой помощи в ВКО

Погрузчик привлекли из-за заметённых дорог.

Сегодня, 04:42
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 04:42
Сегодня, 04:42
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В городе Алтай Восточно-Казахстанской области пенсионерку, которой требовалась медпомощь, транспортировали в ковше погрузчикае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Отмечается, в городе больше двух суток идёт снег. В частном секторе дороги замело так, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому пациентки – пожилой женщине. 

Транспортировать пожилую женщину и сопровождающих пришлось в ковше погрузчика, один из пассажиров которого и снял видео.

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