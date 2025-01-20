В городе Алтай Восточно-Казахстанской области пенсионерку, которой требовалась медпомощь, транспортировали в ковше погрузчикае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Отмечается, в городе больше двух суток идёт снег. В частном секторе дороги замело так, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому пациентки – пожилой женщине.

Транспортировать пожилую женщину и сопровождающих пришлось в ковше погрузчика, один из пассажиров которого и снял видео.