В ковше погрузчика транспортировали пациентку скорой помощи в ВКО
Погрузчик привлекли из-за заметённых дорог.
Сегодня, 04:42
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Сегодня, 04:42Сегодня, 04:42
174Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В городе Алтай Восточно-Казахстанской области пенсионерку, которой требовалась медпомощь, транспортировали в ковше погрузчикае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Отмечается, в городе больше двух суток идёт снег. В частном секторе дороги замело так, что машина скорой помощи не смогла проехать к дому пациентки – пожилой женщине.
Транспортировать пожилую женщину и сопровождающих пришлось в ковше погрузчика, один из пассажиров которого и снял видео.
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