В Костанайской области в рамках противопаводковых мероприятий были проведены взрывные работы на реке Кундызды вблизи села Новоселовка Карасуского района, передаёт BaigeNews.kz.

Главной целью работ является предотвращение образования ледовых заторов, которые могут привести к подъему уровня воды и подтоплению населенных пунктов.

В ходе работ было разрушено 4 тыс кубических метров льда, что обеспечит беспрепятственное прохождение талых вод.

По данным спасателей, проведение взрывных работ способствует увеличению пропускной способности водоотводного канала, что снижает риски возникновения чрезвычайных ситуаций.

Все работы проводились в строгом соответствии с мерами безопасности и под контролем специалистов, чтобы гарантировать минимизацию любых возможных угроз для окружающих территорий.