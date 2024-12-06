Азиатская степная кошка впервые зафиксирована на территории экопарка "Алтысай" в Костанайской области. Несколько особей попали в объективы фотоловушек Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), а одну удалось запечатлеть на фотокамеру во время мониторинга, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее подвид степной кошки в этих местах не наблюдался, что может быть связано с расширением ареала на север из-за изменений климата.

Впервые мелкий степной хищник попал в объектив фотоловушки 5 июня. Следующие кадры, подтверждающие его присутствие, получены 23 сентября и 30 сентября. Коты встречались в разных локациях на достаточном удалении друг от друга. На одном участке была зафиксирована особь, которая неоднократно появлялась в одной и той же локации в разное время. После выпадения первого октябрьского снега охотоведы обнаружили кошачьи следы у реки Баймурат, что находится на границе с Иргиз-Торгайским резерватом, и установили в этом месте фотоловушку.

А дальше произошла первая встреча с котом вживую. 17 октября во время мониторинга и патрулирования окрестностей сотрудник АСБК Георгий Тимошенко запечатлел дикого кота на камеру.

"За 15 лет нашей деятельности в этом регионе "вживую" ни разу диких котов не видели", — подчеркнул значимость события директор экопарка "Алтысай" Алексей Тимошенко.

Случаи фиксации степных кошек на территории экопарка, где в этом году наблюдается обилие грызунов, свидетельствуют о благоприятных условиях для этого вида, добавил он.

Эти находки имеют особое значение, так как ранее азиатская степная кошка в Костанайской области не встречалась. Ее появление связано с расширением ареала на север, объяснил научный сотрудник АСБК Илья Смелянский.

“В Казахстане, несмотря на свое название, степная кошка обитала в пустынной зоне. Но в последние 30 лет происходит быстрое расширение ее ареала на север и запад - благодаря этому степная кошка сейчас заселила и южную часть степной зоны, полосу полупустыни, почти на всем ее протяжении, от южных районов ЗКО до Абайской области”, - отметил он.

Расширение ареалов пустынных видов к северу связывают в том числе с изменениями климата.

“Это явление происходит неравномерно: в одних местах продвижение ареала степной кошки на север идет быстрее, в других — медленнее. На юг Костанайской области степная кошка пришла предположительно совсем недавно, хотя в других регионах продвинулась гораздо раньше”, — пояснил Илья Смелянский.

Азиатская степная кошка (Felis lybica ornata) - подвид степной кошки, обитает в Юго-Западной и Центральной Азии. В Казахстане кошка в основном населяет саксаульники, тугаи, закрепленные и полузакрепленные бугристые и грядовые пески, чинки и овраги пустынной зоны. В прошлом этих кошек массово отлавливали ради меха.

Эти кошки могут выживать в пустынях, удовлетворяя потребности в воде за счет добычи, основной частью которой являются грызуны. В рацион также входят зайцы, птицы, насекомые и рептилии. Размеры кошек варьируются от 47 до 74 см в длину тела, длина хвоста достигает 36 см, а вес колеблется в пределах 2–6 кг. Цвет шерсти варьируется от светло-песочного до серовато-желтого. Пятна на теле различаются по форме и размеру. На хвосте пятна у основания переходят в кольца ближе к черному кончику.