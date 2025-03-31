Работники Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с местным исполнительным органом приступили к спасению рыбы после разлива водоема вблизи села Долбушка, передаёт BaigeNews.kz.

Накануне в социальных сетях был опубликован видеоролик, в котором сообщалось о разливе водоема и угрозе гибели рыбы. Специалисты оперативно отреагировали на ситуацию, и уже сегодня на месте организована работа по спасению водных биоресурсов. Собранная рыба в объеме 360 кг возвращена в естественную среду обитания.

В спасательной операции задействованы 15 человек. Цель мероприятий — предотвратить гибель рыбы и минимизировать возможный ущерб рыбным ресурсам.

Разлив произошел с озера Алаколь, которое является резервным водоемом площадью 1173 гектара. Озеро расположено на территории Первомайского сельского округа Мендикаринского района Костанайской области, в 2 километрах от села Долбушка.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для сохранения рыбных ресурсов.