В Костанайской области спасают рыбу после разлива водоема
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Работники Тобол-Торгайской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с местным исполнительным органом приступили к спасению рыбы после разлива водоема вблизи села Долбушка, передаёт BaigeNews.kz.
Накануне в социальных сетях был опубликован видеоролик, в котором сообщалось о разливе водоема и угрозе гибели рыбы. Специалисты оперативно отреагировали на ситуацию, и уже сегодня на месте организована работа по спасению водных биоресурсов. Собранная рыба в объеме 360 кг возвращена в естественную среду обитания.
В спасательной операции задействованы 15 человек. Цель мероприятий — предотвратить гибель рыбы и минимизировать возможный ущерб рыбным ресурсам.
Разлив произошел с озера Алаколь, которое является резервным водоемом площадью 1173 гектара. Озеро расположено на территории Первомайского сельского округа Мендикаринского района Костанайской области, в 2 километрах от села Долбушка.
Специалисты продолжают мониторинг ситуации и принимают все необходимые меры для сохранения рыбных ресурсов.
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