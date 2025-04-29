В селе Кызылту Мендыкаринского района Костанайской области зафиксирован случай бруцеллеза у крупного рогатого скота, передаёт BaigeNews.kz. В связи с этим местные власти приняли решение ввести ограничительные мероприятия, сообщает агентство АПК Новости со ссылкой на проект постановления, опубликованный на портале "Открытые НПА".

Это уже третий случай выявления опасной инфекции в регионе с начала года. Ранее бруцеллез был обнаружен в крестьянских хозяйствах Карабалыкского и Аулиекольского районов. Специалисты ветеринарной службы уже приступили к мероприятиям по локализации очага инфекции, включая карантин, тестирование животных и дезинфекцию территории.

К слову, бруцеллёз - опасное зоонозное заболевание, передающееся человеку и наносящее серьёзный ущерб сельскому хозяйству. Власти призывают жителей соблюдать ветеринарные и санитарные нормы, а владельцев скота - активно сотрудничать с ветеринарной службой для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.