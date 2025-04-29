В Костанайской области снова вспышка бруцеллёза
Это уже третий случай выявления опасной инфекции в регионе.
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В селе Кызылту Мендыкаринского района Костанайской области зафиксирован случай бруцеллеза у крупного рогатого скота, передаёт BaigeNews.kz. В связи с этим местные власти приняли решение ввести ограничительные мероприятия, сообщает агентство АПК Новости со ссылкой на проект постановления, опубликованный на портале "Открытые НПА".
Это уже третий случай выявления опасной инфекции в регионе с начала года. Ранее бруцеллез был обнаружен в крестьянских хозяйствах Карабалыкского и Аулиекольского районов. Специалисты ветеринарной службы уже приступили к мероприятиям по локализации очага инфекции, включая карантин, тестирование животных и дезинфекцию территории.
К слову, бруцеллёз - опасное зоонозное заболевание, передающееся человеку и наносящее серьёзный ущерб сельскому хозяйству. Власти призывают жителей соблюдать ветеринарные и санитарные нормы, а владельцев скота - активно сотрудничать с ветеринарной службой для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.
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