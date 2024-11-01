В Костанайской области похитили почти 6 млн тенге

21 октября т.г. прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Расследованием установлено, что в период с октября 2022 года по январь 2024 года тренерпо шорт-треку среди детских и юношеских команд КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" Управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат, путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали.

"Поступившие денежные средства тренер присваивал себе. Сумма похищенных бюджетных средств составила 5,9 млн тенге. В последующем похищенные денежные средства вовлекал в законный оборот путем зачисления на депозитный счет, откуда получал ежемесячное вознаграждение по процентной ставке 9,6%. Сумма легализованного преступного дохода в виде процентного вознаграждения по депозиту составила 613,1 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

Его деяния квалифицированы по ст.ст.189ч.3 п.1 "Хищение вверенного чужого имущества, с использованием служебного положения, в крупном размере" 218 ч.1 "Легализация (отмывание) денег, т.е. вовлечение в законный оборот денежных средств, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии" Уголовного кодекса.

Санкция статьей предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.