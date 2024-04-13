В Костанайской области подлежит восстановлению 158 затопленных домов

В двух городах и 4 районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Во всех этих регионах созданы и работают комиссии по возмещению ущерба пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz.

Решения по выплате будут приниматься комиссиями после оценки и технического обследования недвижимого, движимого имущества и скота. Об этом в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил заместитель акима Костанайской области Ерлан Спанов.

На сегодняшний день обследовано 354 дома, из них подлежит восстановлению 158 домов. По ним после проведения оценки будет выплачиваться сумма ущерба. По домам, которые не подлежат восстановлению, это 196 дома, будет предоставляться жилье.

"По данным ветеринарной службы, вследствие паводка падеж скота на сегодняшний день составил 971 голову. По 214 головам прошла оплата", – сказал спикер.

Повреждено 1414 опор линий электропередач, в том числе 52 высоковольтных. Восстановлено электроснабжение во всех крупных населенных пунктах, 16 маленьких сел пока остаются без электричества. В настоящее время разработана смета, заготавливается необходимый материал и опоры.

Работа по социальной поддержке пострадавшего населения ведется с первых дней паводка. Выплачено по 828 заявлениям 187 млн тенге, работа по приему заявлений и оплате продолжается.

Напомним, число эвакуированных жителей во время паводков в Казахстане превысило 102 тысячи человек, более 10 тысяч из них уже вернулись домой.