В Костанайской области отремонтируют 1300 км дорог

В Костанайской области на 2024 год запланирован ремонт порядка 1300 км автодорог общего пользования и 364-х участков улиц населенных пунктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Важнейшую роль в достижении поставленных задач играет высокое качество автомобильных дорог. Финансирование данной отрасли ежегодно растет. В текущем году на автодорожную отрасль предусмотрено 71,0 млрд. тенге, что на 22% больше прошлого года.

"Наша область будет играть одну из ключевых ролей в данном процессе (развитии транспортно-логистической отрасли Казахстана – ред.) за счет благоприятного экономико-географического расположения и наличия большого транзитного потенциала," - отметил Кумар Аксакалов.

"Мы продолжаем реализацию плана на 2023-2025 годы по ремонту трех тысяч км автодорог общего пользования в соответствии с разработанным планом, в котором детализирован ремонт улиц в каждом селе области" - подытожил аким области.

В результате чего, по итогам 2025 года доля местных дорог, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии по области, составит 95%.