Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Костанайской области завершено расследование в отношении 5 компаний по признакам картельного сговора, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующие признаки были выявлены при участии в государственных закупках при реализации труб стальных.

По итогам проведенного расследования, в отношении субъектов рынка возбуждено административное производство.

Специализированным судом по административным правонарушениям все участники картельного сговора были привлечены к административной ответственности.

Сумма штрафа, подлежащая взысканию, составила 18 267 173 тенге, с конфискацией монопольного дохода в сумме 28 412 021 тенге.

Постановления Суда вступили в законную силу.

Также, Департаментом в адрес участников картельного сговора внесены предписания о недопущении нарушений законодательства в области защиты конкуренции.