В Костанайской области компании получили штрафы за сговор на закупках
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Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции по Костанайской области завершено расследование в отношении 5 компаний по признакам картельного сговора, передаёт BaigeNews.kz.
Соответствующие признаки были выявлены при участии в государственных закупках при реализации труб стальных.
По итогам проведенного расследования, в отношении субъектов рынка возбуждено административное производство.
Специализированным судом по административным правонарушениям все участники картельного сговора были привлечены к административной ответственности.
Сумма штрафа, подлежащая взысканию, составила 18 267 173 тенге, с конфискацией монопольного дохода в сумме 28 412 021 тенге.
Постановления Суда вступили в законную силу.
Также, Департаментом в адрес участников картельного сговора внесены предписания о недопущении нарушений законодательства в области защиты конкуренции.
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