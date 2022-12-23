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  • В Костанайской области из-за ухудшения погоды закрыли несколько участков трасс
inform.kz Вчера, 14:18
348
Вчера, 14:18
348
Фото: inform.kz

В Костанайской области из-за ухудшения погоды закрыли несколько участков трасс

Несколько участков трасс закрыли в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные административной полиции региона. 

23 декабря с 11:40 в связи с ухудшением погодных явлений (сильный ветер, ограниченная видимость) закрыли движение для всех видов автотранспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган", со 106 до 232 километра: от посёлка Аулиеколь до границы с Акмолинской областью.

С 12:00 ограничено движение для всех видов транспортных средств на четырёх участках областного значения:

  • "Рудный - Качар-Федоровка" - с 0 по 82,7 километр;
  • "Житикара - Камысты - Ливановка" - с 0 по 73 километр;
  • "Карасу - Б.Чураковка" - с 0 по 114 километр;
  • "Койбагор - Карасу - Севастополькое" - с 0 по 124 километр.

В ведомстве просили автомобилистов соблюдать правила безопасности и дорожного движения.

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#метель #трасса #ограничения #Костанайская область
BaigeNews.kz
Вчера, 14:18
348
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