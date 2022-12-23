В Костанайской области из-за ухудшения погоды закрыли несколько участков трасс

Фото: inform.kz

Несколько участков трасс закрыли в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные административной полиции региона.

23 декабря с 11:40 в связи с ухудшением погодных явлений (сильный ветер, ограниченная видимость) закрыли движение для всех видов автотранспортных средств на участке автомобильной дороги республиканского значения Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган", со 106 до 232 километра: от посёлка Аулиеколь до границы с Акмолинской областью.

С 12:00 ограничено движение для всех видов транспортных средств на четырёх участках областного значения:

"Рудный - Качар-Федоровка" - с 0 по 82,7 километр;

"Житикара - Камысты - Ливановка" - с 0 по 73 километр;

"Карасу - Б.Чураковка" - с 0 по 114 километр;

"Койбагор - Карасу - Севастополькое" - с 0 по 124 километр.

В ведомстве просили автомобилистов соблюдать правила безопасности и дорожного движения.