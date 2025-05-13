Поводом для административного производства, которое возбудил департамент по регулированию естественных монополий Костанайской области в отношении главной водоснабжающей организации Костаная ГКП "Костанай-Су", послужила жалоба индивидуального предпринимателя. В ДКРЕМ ее рассмотрели, проверили данные и пришли к выводу, что было необоснованное начисление тарифа со стороны "Костанай-Су". В связи с чем департамент возбудил административное производство против коммунального предприятия и передал документы в суд. Сегодня в административном суде Костаная состоится первое заседание по этому делу. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Костанайский бизнесмен, который обратился в ДКРЕМ с жалобой на ГКП "Костанай-Су", владеет банным комплексом. Для сбора сточных вод у него предусмотрено несколько септиков. Канализационные воды из них откачивают с помощью специальной ассенизаторской машины. Естественно, за эти услуги предприниматель платит деньги. Однако "Костанай-Су" выставил предпринимателю счет за услуги канализации.

"У этого банного комплекса вообще нет канализационных труб, то есть, сточные воды попадают в септик, но субъект монополии "Костанай-Су" почему-то включил в тариф за канализационные услуги. Получается, выставили счет за несуществующие трубы", - сообщила руководитель отдела департамента по регулированию естественных монополий Костанайской области Гульнар Такенова.

Она пояснила, что сотрудники департамента выехали на частное предприятие, проверили информацию, убедились, что канализационных труб нет, и в связи с этим возбудили административное производство против ГКП "Костанай-Су".

По словам Такеновой, ДКРЕМ имеет право сам возбуждать административное производство и даже выносить решения. В этот раз дело возбудили по ст. 164 ч.4 Административного Кодекса РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение субъектом естественной монополии обязанностей, установленных законодательством РК.

"Субъект монополии ГКП "Костанай-Су" свою вину не признает и считает, что услуга была оказана надлежащим образом, поэтому дело дошло до административного суда. Если мы выиграем дело в суде, предприятие ждет штраф в размере 1600 МРП", - отметила Такенова.

Помимо большого штрафа, который в случае проигрыша коммунального предприятия в суде, составит свыше 6 млн тенге, "Костанай-Су" будет обязан вернуть деньга за неверно начисленный тариф предпринимателю.

Руководитель отдела сообщила, что с начала года жалоб на "Костанай-Су" по поводу тарифов за канализацию не было, но в целом костанайцы жалуются на некачественно поставленные услуги этого предприятия. После проверок в ДКРЕМ решают, есть ли повод для возбуждения административного дела, и только после этого либо заводят дело и передают его в суд, либо отклоняют жалобу потребителя. На этот раз дело дошло до административного суда.

В ГКП "Костанай-Су" нам пояснили, что это впервые судятся с ДКРЕМ по такому поводу.

"Подобных судебных процессов у нас еще не было. Вину мы не признаем, потому что признавать на самом деле нечего. Да у банного комплекса, которым владеет индивидуальный предприниматель, есть септики. Он платит за услуги откачки ассенизаторской машиной, но после откачки эта машина сливает все эти стоки в наши трубы. Вот за это мы и начислили тариф - за прием и обработку стоков, что является правильным с нашей стороны", - прокомментировал ситуацию первый заместитель директора ГКП "Костанай-Су" Ануар Ескатов.

По словам замдиректора водоснабжающей организации, все канализационные сети Костаная находятся на балансе "Костанай-Су", других просто нет, поэтому за слив в эти трубы предприятие всегда берет оплату по специальному тарифу.

"Но сотрудник ДКРЕМ почему-то решил, что мы взяли деньги за несуществующие канализационные трубы банного комплекса и возбудил против нас административное дело. Конечно, мы будем это оспаривать в суде. Сегодня как раз будет первое заседание, на котором мы изложим свои доводы", - отметил Ескатов.

Замдиректора "Костанай-Су" пояснил, что в суде, помимо доводов о том, что тариф с их стороны начислялся правильно, юрист водоснабжающей организации будет ссылаться на подобные судебные процессы в Астане и Караганде. В этих городах коммунальные предприятия также выставляли тариф за слив сточных вод из септика в их канализационные сети, а жители хотели это оспорить. Но суды Астаны и Караганды встали на сторону коммунальных предприятий.

"Надеюсь, что эти прецеденты помогут нам выиграть в суде, так как, подчеркну, у нас подобных процессов еще не было. Кроме того, если мы выиграем суд, это поможет нам в будущем не судится по такому поводу, если у кого-то возникнет желание обвинить нас в незаконном начисление тарифа за слив воды в наши канализационные сети", - резюмировал Ануар Ескатов.

Помимо ГКП "Костанай-Су", еще две жалобы поступили от костанайцев в адрес другого главного предприятия областного центра - ГКП "КТЭК" (Костанайской теплоэнергетической компании). Как нам пояснили в ДКРЕМ Костанайской области, один житель жаловался на перегрев в квартире, другой - на недогрев.

"Жителю, у которого было слишком жарко в квартире, сообщил, что ему пришлось открывать форточки и по факту, он переплатил за поставляемую услугу тепла. Житель, который пожаловался на холод в квартире, наоборот, сообщил, что батареи были холодные. Мы также выехали на место, проверили данные на общедомовых счетчиках. Они подтвердились, как в первом, так и во втором случае", - пояснила руководитель отдела департамента по регулированию естественных монополий Костанайской области Гульнар Такенова.

Так как данные подтвердились, ДКРЕМ возбудил административное производство и против ГКП "КТЭК". Представители теплокомпании вину тоже не признали. В КТЭК сообщили, что в их обязанности входит только подача тепла до подвала, дальнейшим распределением тепла должны заниматься ОСИ (объединение собственников имущества). Как выяснилось, оба жильца, которые подали жалобы в адрес КТЭК живут в многоэтажных домах, объединенных в ОСИ.

Однако в ДКРЕМ ссылаются на статью закона о ненадлежащей поставке услуги со стороны субъекта естественной монополии и также готовы судиться с предприятием. Материалы уже переданы в административный суд. Как и в случае с ГКП "Костанай-Су" теплоснабжающей организации Костаная грозит крупный штраф в размере 1600 МРП, если они проиграют в суде.

Правда если предпринимателю, который пожаловался на незаконно выставленный тариф за канализационные стоки, обещают в случае выигрыша дела в суде, вернуть деньги, то жалобщикам на слишком высокую и слишком низкую температуру в квартирах, возврата средств не будет.

"К сожалению, в случаем с КТЭК оплата взимается за фактически оказанную услугу, а так как тепло они в квартиры подавали, то мы не сможем вернуть деньги для потребителей. Это пробелы в законодательстве, которое не предусмотрело такие моменты. Но если нам удастся выиграть дело в суде, то можно будет повлиять на изменение законодательства и предусмотреть возмещение средств потребителям", - отметили в ДКРЕМ.

И уточнили: в случае перегрева квартиры, владельцу пришлось открывать окна, хотя он мог заплатить гораздо меньше за саму услугу ГКП "КТЭК", если бы монополист снизил подачу тепла. В случае недогрева квартиры, жильцу пришлось включать электрический обогреватель, что повлекло за собой высокую оплату за электроэнергию. Гораздо большую, чем владелец квартиры, обычно платил. Все подтверждающие квитанции у жителя есть на руках. Но даже в этом случае возврат средств в законодательстве не предусмотрен, подчеркнули в ДКРЕМ.

Чего же в этом случае добьются жители, которые пожаловались на теплокомпанию Костаная? В департаменте по регулированию естественных монополий ответили, что выигранный потребителями иск в суде заставит монополиста тщательнее следить за подачей тепла в многоэтажные дома и не допускать подобных случаев. Но учитывая тот факт, что учредителями обеих коммунальных предприятий является городской акимат, вряд ли они захотят платить миллионные штрафы, поэтому будут пытаться выигрывать в суде. Чем в итоге закончится противостояние предпринимателя, жителей, департамента по регулированию естественных монополий и коммунальных предприятий, решится только в суде.