open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • В Костанае задержали вымогателя, представлявшегося сотрудником УБОП
пресс-службы МВД РК Сегодня, 12:41
39
Сегодня, 12:41
39
Фото: пресс-службы МВД РК

В Костанае задержали вымогателя, представлявшегося сотрудником УБОП

В Костанайской области задержали лжеполицейского, который представлялся сотрудником подразделения УБОП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операцию по задержанию лжеполицейского провели сотрудники управлений собственной безопасности и по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции области.

"В полицию поступило заявление от жительницы областного центра, которая сообщила, что у неё вымогает деньги неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником УБОП. Все доводы заявительницы были тщательно проверены и подтверждены", – сообщил подробности заместитель начальника Управления собственной безопасности Департамента полиции Костанайской области Канат Мендыбаев.

Подозреваемый оказался жителем Акмолинской области. Он угрожал потерпевшей привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих сведений. Таким образом, незаконно получил более двух миллионов тенге.

"В результате совместных оперативных мероприятий сотрудниками управлений по борьбе с организованной преступностью и собственной безопасности Департамента полиции Костанайской области 27-летний подозреваемый был задержан на одной из съёмных квартир Костаная. В настоящее время он арестован судом, проводятся следственные действия", – подытожил начальник УБОП Департамента полиции Костанайской области Серик Байгонов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#полиция #задержание #вымогательство
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:41
39
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх