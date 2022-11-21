В Костанае задержали вымогателя, представлявшегося сотрудником УБОП

Фото: пресс-службы МВД РК

В Костанайской области задержали лжеполицейского, который представлялся сотрудником подразделения УБОП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Операцию по задержанию лжеполицейского провели сотрудники управлений собственной безопасности и по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции области.

"В полицию поступило заявление от жительницы областного центра, которая сообщила, что у неё вымогает деньги неизвестный мужчина, представлявшийся сотрудником УБОП. Все доводы заявительницы были тщательно проверены и подтверждены", – сообщил подробности заместитель начальника Управления собственной безопасности Департамента полиции Костанайской области Канат Мендыбаев.

Подозреваемый оказался жителем Акмолинской области. Он угрожал потерпевшей привлечением к уголовной ответственности и распространением порочащих сведений. Таким образом, незаконно получил более двух миллионов тенге.