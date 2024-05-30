В Костанае вынесли приговор по делу о нелегальном криптообменнике

Деятельность нелегального криптообменника пресекли в Костанайской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу. Организатору бизнеса вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz.

"С 2020 по 2022 годы в городе Тобыл гражданин осуществлял запрещённую предпринимательскую деятельность – оборот необеспеченных цифровых активов. С помощью сайта подсудимый производил куплю-продажу Bitcoin за национальную валюту тенге, с извлечением дохода в сумме почти 358 миллионов тенге, то есть в особо крупном размере", - сообщили в АФМ.

Судом мужчина признан виновным и приговорён к ограничению свободы на два года. Он также лишён права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, цифрового майнинга сроком на два года.