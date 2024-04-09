В Костанае возбудили дело за фейк о трещине в Каратомарском водохранилище
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция собрала административный материал в отношении жителя Костаная за распространение заведомо ложной информации о трещине в Каратомарском водохранилище. Дело планируют направить в суд, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев сообщил, что органами внутренних дел проводится мониторинг информационного пространства. Пресекается распространение фейков. Все распространители дезинформации будут привлекаться к ответственности, утверждает Султанбеков.
Кроме того, в Костанае к ответственности привлечены четыре человека за неповиновение требованиям сотрудников полиции о запрете доступа в зону подтопления.
"6 апреля ночью в Костанае остановлена компания в состоянии алкогольного опьянения, люди пытались пройти в зону подтопления, где глубина воды составляла около метра. Они были задержаны. При задержании оказали физическое сопротивление и неповиновение сотрудниками полиции. Дополнительно нарушители привлечены к ответственности за появление в общественном месте в пьяном виде и нарушение режима чрезвычайного положения", - отметил спикер.
Он подчеркнул, что согласно законодательству страны совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации, а также в ходе массовых беспорядков признаются обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание.
Ранее к ответственности привлекли жителя Жанаозена, который распространял недостоверную информацию о том, что в городе из-за паводков перекрыли дорогу.
Самое читаемое
- Врач "скорой" рассказал о поведении Бишимбаева и Байжанова в день убийства
- Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах
- Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля
- 4-летняя блогер из Атбасара перевела часть гонорара в помощь пострадавшим от паводков
- "Постоянно была под его контролем" - сестра о Нукеновой в суде над Бишимбаевым