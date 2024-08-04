В Костанае уволили тренера по боксу, который обматерил бармена
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В Костанае после инцидента в кафе уволили тренера, работающего в Федерации бокса Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях. На видео тренер Куаныш Куликов сначала нецензурно выражался в отношении бармена, а затем схватил парня за одежду и ударил по лицу.
В комментариях под видео пресс-служба управления физической культуры и спорта Костанайской области сообщила, что тренер-преподаватель Куаныш Куликов уволен.
Также тренера привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и оштрафовали на 20 МРП.
"На судебном заседании К. вину признал и пояснил, что бармен отказался их обслуживать, а в ходе конфликта бармен оскорбил его, что возмутило его и он стал выражаться в адрес бармена нецензурной бранью", – сообщается в пресс-релизе Костанайского областного суда.