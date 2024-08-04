В Костанае уволили тренера по боксу, который обматерил бармена

В Костанае после инцидента в кафе уволили тренера, работающего в Федерации бокса Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На видео тренер Куаныш Куликов сначала нецензурно выражался в отношении бармена, а затем схватил парня за одежду и ударил по лицу.

В комментариях под видео пресс-служба управления физической культуры и спорта Костанайской области сообщила, что тренер-преподаватель Куаныш Куликов уволен.

Также тренера привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и оштрафовали на 20 МРП.