В Костанайском городском суде завершилось громкое разбирательство: по иску городского Управления полиции было принято решение о выдворении иностранного гражданина за пределы Казахстана, передаёт BaigeNews.kz. Причина - не только прошлое осуждение, но и угроза государственной безопасности, которую, по мнению суда, представляет мужчина.

В Костанайском областном суде сообщили, что история у ответчика - непростая. Ещё в 2009 году он был осуждён за тяжкое преступление: незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, включая перевозку, сбыт и хранение гашиша. Освободился условно-досрочно в июле 2021 года. Однако на этом его проблемы с законом не закончились.

В октябре 2023 года он снова оказался в поле зрения полиции - теперь уже за административное правонарушение. Был наложен штраф, который мужчина так и не оплатил. Дело ушло на принудительное взыскание.

Суд, рассмотрев материалы дела, пришёл к выводу, что поведение ответчика демонстрирует склонность к совершению противоправных действий, что, по международным нормам, может быть основанием для выдворения даже законно пребывающего иностранца.

"Учитывая совершённые преступления, их тяжесть, а также нарушение действующего законодательства после освобождения, суд усматривает наличие угрозы государственной безопасности", - прокомментировали в пресс-службе суда.

Решение о выдворении принято в соответствии с нормами национального законодательства и международных соглашений, которые имеют приоритет в подобных делах. Теперь иностранный гражданин обязан покинуть территорию Казахстана.

Решение суда вступило в законную силу.

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