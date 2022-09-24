В Костанае резко вырос спрос на недвижимость

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Жилье приобретается как в аренду, так и на условиях продажи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Особой популярностью пользуется недвижимость состоящая из 1-2-х комнат. Нужно отметить, что съемное жилье подорожало в Костанае в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 25-30%. В настоящее время в Костанае найти однокомнатную квартиру на долгосрочную аренду дешевле, чем за 90 тыс. тенге невозможно. Причем такой ценник может быть в любой части города, вне зависимости от престижа района и качества ремонта жилья.

В агентстве по недвижимости рассказали, что сегодня найти арендное жилье крайне затруднительно. Сказывается начало очередного учебного года и общий прирост населения в городе.

"В основном это касается современного жилья, площадью 40 кв. м. Двухкомнатные квартиры в центральной части города в старых домах варьируются в пределах 120-140 тыс. тенге. Хочу отметить, что найти квартиры в подобном сегменте крайне сложно, так как них повышенный спрос. В наличии в основном съемные квартиры от трех комнат и выше, но и цена них более высокая, в среднем от 200 до 300 тысяч тенге", - комментирует риэлтор.

Очевидно, что студенческий спрос на недвижимость связан с нехваткой общежитий. Завершение строительства общежития для студентов КРУ им. А. Байтурсынова существенно облегчило бы бытовые условия абитуриентов, однако этот вопрос до сих пор остается нерешенным. Строительство общежития было начато еще в 2019 году, но когда объект будет введен в эксплуатацию неизвестно.

Специалисты также сообщают, что долгосрочные арендаторы из других стран встречаются крайне редко. При этом в последнее время наблюдается существенный рост интереса к покупке недвижимости со стороны российского бизнеса.

"К нам неоднократно обращались предприниматели из России. В основном бизнесменов интересует коммерческая недвижимость, производственные цеха и другие объекты. Вероятно, этот спрос объясняется тем, что у Казахстана есть доступ на мировой рынок. Предприниматели из соседнего государства планируют не только работать, но и жить в Казахстане", - говорит специалист.

Иная картина наблюдается в сегменте посуточной аренды жилья. К примеру, в квартирном бюро "Avis Hotel" отметили, что в последнее время клиентами компании все чаще становятся граждане России.

"Нашими клиентами россияне были и раньше, в основном - туристы, спортсмены или командированные работники. Однако в текущем месяце замечается ощутимый рост таких арендаторов. Квартиры снимаются как на несколько суток, так и на неделю, а иногда на более длительный срок", - прокомментировали в бюро недвижимости.