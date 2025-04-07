По факту скоропостижной смерти 7-летней девочки, которая скончалась в областной детской инфекционной больнице, полицией начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz.

"В настоящее время назначена соответствующая экспертиза. Вместе с тем будет проведена проверка в областном Департаменте медицинского и фармацевтического контроля. Процесуальное решение по данному факту будет принято по результатам экспертиз и проверки", — сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Как пишет ИА "ТоболИнфо", 7-летняя Раяна Кабжанова, ученица школы №22, была жизнерадостным и ярким ребенком, полным энергии и стремлением к жизни. За короткий промежуток времени она успела проявить себя как талантливая ученица, участвовала в конкурсах, рисовала, танцевала и была настоящим "солнечным лучиком" для своей семьи и учителей.

Однако её жизнь оборвалась трагически, и родители теперь обвиняют врачей в халатности. По словам мамы, Динары Кабжановой, девочка начала болеть в конце февраля, но врачи не смогли оказать ей должную помощь.

"28 февраля у Раяны появился кашель, мы обратились в поликлинику №3, где врач назначил антибиотики. 7 марта, когда она снова почувствовала себя плохо, нам сказали, что можно идти в школу. Но 11 марта температура вновь поднялась, и врачи продолжали назначать те же лекарства. Мы даже вызывали скорую, но нам сказали, что это ангина и ничего серьезного", — вспоминает Динара.

После того как состояние девочки ухудшилось, семья настояла на госпитализации. В больнице Раяну несколько раз переводили из одного отделения в другое, однако её состояние продолжало ухудшаться. Только после того как семья заплатила за платную палату, врачи начали уделять девочке больше внимания. К сожалению, было уже слишком поздно. Девочка умерла 19 марта.

"Мы требуем справедливости. Никто не должен уходить от ответственности за такую халатность. Нашей дочери не вернёшь, но мы хотим, чтобы другие дети не страдали из-за бездействия врачей", — заявляют родители Раяны.

Директор школы, где училась Раяна, выразила соболезнования родителям.