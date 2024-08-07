В Костанае приступили к утилизации пострадавшего от паводка жилья

В Костанае весной этого года подтопило около полутора тысяч дач и более 300 домов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. На специальной комиссии при акимате рассмотрели заявления 222 пострадавших владельцев. Для 14 из них построили новые дома в микрорайоне Кунай. Остальным либо приобрели квартиры, либо отремонтировали затопленное жильё.

Жительница Костаная Ольга Конысбаева более 20 лет прожила в доме в районе Колёсных рядов, который был построен в середине прошлого века в непосредственной близости от реки Тобол. За 21 год жилище женщины не топило ни разу. Поэтому, когда этой весной заговорили о паводке, Ольга не верила, что вода зайдёт в дом. На всякий случай семья убрала технику и вещи на тумбы, шкафы и кровать. Только вот принятые меры не помогли избежать беды: дом ушёл под воду на два метра. Ветхое жильё не выдержало напора стихии, и по результатам оценки специальной комиссии было признано аварийным.

"Нас спросили: что мы хотим? Было два варианта: для нас построят новый дом в микрорайоне Кунай либо купят квартиру. Мы привыкли жить на земле, поэтому решили, что хотим дом. В середине июля уже вручили ключи. Теперь обживаемся и радуемся простору. Для нашей многодетной семьи дом в 80 квадратов и 10 соток земли – самое то", - признаётся Ольга Конысбаева.

Женщина вместе с супругом и матерью разбирает то, что может ещё пригодиться для будущих хозпостроек. Всё, что нужно, власти разрешили забрать. После того, как Конысбаевы освободят аварийное жилище, дом пойдёт под снос. Официально этот процесс в городском акимате называют постутилизацией.

Фото Айжан Амангельдыкызы

Дом неподалёку от Конысбаевых уже сносят. Работает тяжёлая техника, которая за считанные минуты превращает аварийное жильё в груду строительного мусора. После его вывезут на спецполигон. Постутилизация одного дома обходится бюджету в среднем в 1,7 миллиона тенге. Основная сложность при проведении работ – безопасно отключить строения от коммуникаций, в частности, от газа.

Фото Айжан Амангельдыкызы

В глубине проулка стоит дом Азамата Тлеумурзина. Несмотря на то, что его затопило до уровня окон, по результатам оценки жильё подлежит ремонту. Мужчина приобрёл его в 2022 году. В 2023 году сделал капитальный ремонт, а спустя год пришёл паводок.

"Фундамент сильно размыло, пришлось его укреплять. Штукатурка отвалилась от стен. После паводка нам не разрешали ничего делать в доме, пока не придёт оценочная комиссия. Ждали всех актов экспертиз около месяца. За это время пол покрылся толстым слоем плесени, а доски сгнили. Но после того, как все три комиссии завершили свою работу, нам на счёт поступили в течение полутора недель деньги на ремонт. Дали семь миллионов тенге", - рассказал мужчина.

Весь ремонт Азамат Тлеумурзин делал самостоятельно, потому что уверен, что выделенных денег на то, чтобы нанять строительную бригаду, не хватило бы. Но паводок не прошёл без последствий. На свежих обоях уже проступает плесень. Это значит, что дом не просох окончательно и удастся ли избавиться от грибка, костанаец не знает.

"Продать этот дом я уже точно не смогу, потому что никто не возьмёт это жильё. Оно находится в опасной зоне, тем более после паводка никто не захочет его брать. У меня единственный выход – продать этот дом государству. Аким города пообещал, что как только изыщут средства, его выкупят под госнужды. Но я хочу, чтобы оценка была справедливой. Всё-таки я немало средств вложил в первый ремонт, к тому же, это практически центр города, земля здесь дорогая", - считает Азамат Тлеумурзин.

Аким Костаная Марат Жундубаев подтвердил: дома, которые подлежат ремонту, власти планируют в последующем выкупить. Получается, казне придётся вложить средства дважды: сначала в ремонт жилья, а затем в его выкуп и снос. Но других вариантов по закону нет. Если оценочная комиссия признала, что в подтопленных домах можно жить, и они подлежат восстановлению, то выкупать их сейчас нет возможности.

"14 домов мы для пострадавших построили, 96 квартир приобрели. 104 дома ремонтируются, из них четыре – силами подрядных организаций. Ещё 110 домов должны снести. Это то жильё, которое признано аварийным. Семь домов уже снесены, по оставшимся документы готовятся. Нам нужно завершить работы по постутилизации, дезинфекции и рекультивации до 1 октября. Потому что понимаем, что оставлять в зиму затопленные дома нельзя, чтобы не было распространения никакой заразы", - отметил аким города.

На Колёсных рядах насчитывается 74 дома, затопленных паводковыми водами. 46 из них подлежат ремонту. Градоначальник Марат Жундубаев поделился планом дальнейших действий.