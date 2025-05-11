ГКП "Костанай-Су" распространило сообщение для потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что с 06:00 13 мая до 06:00 14 мая 2025 года в городе будет понижено давление в распределительной сети водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях.

В предприятии подчеркнули, что водоснабжение полностью отключаться не будет, однако из-за сниженного давления возможно временное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов.