  • 11 Мая, 14:29
  • BAIGENEWS

В Костанае понизят давление воды из-за ремонтных работ

Сегодня, 12:48
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: pixabay.com

ГКП "Костанай-Су" распространило сообщение для потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что с 06:00 13 мая до 06:00 14 мая 2025 года в городе будет понижено давление в распределительной сети водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях.

В предприятии подчеркнули, что водоснабжение полностью отключаться не будет, однако из-за сниженного давления возможно временное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов.

"Просим заранее обеспечить необходимый запас воды на указанный период. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", — говорится в обращении к жителям.

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