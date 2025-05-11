В Костанае понизят давление воды из-за ремонтных работ
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
176Фото: pixabay.com
ГКП "Костанай-Су" распространило сообщение для потребителей, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщается, что с 06:00 13 мая до 06:00 14 мая 2025 года в городе будет понижено давление в распределительной сети водоснабжения в связи с проведением ремонтных работ на очистных сооружениях.
В предприятии подчеркнули, что водоснабжение полностью отключаться не будет, однако из-за сниженного давления возможно временное отсутствие воды на верхних этажах многоквартирных домов.
"Просим заранее обеспечить необходимый запас воды на указанный период. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", — говорится в обращении к жителям.
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