В Костанае определили площадки для сноса ветхого жилья

Фото: Татьяна Деревянко

В Костанае уже определены пять площадок для сноса ветхого и аварийного жилья для улучшения и эффективного использования городских территорий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

"Рассматривается возможность сноса ветхого и аварийного жилья малоэтажных домов и застройки этих территорий с привлечением инвесторов по ул. Доненбаевой, пр. Н. Назарбаева и пр. Абая в границах улиц Хакимжановой-Баумана. Специалисты проведут инвентаризацию ветхого жилья по указанным адресам и внесут предложения по земельным участкам, а также в проектные решения для дальнейшей реализации жилищного строительства города с возведением высокоэтажных домов, количеством восемнадцать этажей и выше", - сообщил на совещании руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства области Берик Танжариков.

По данным ведомства, в городах области есть 35 тыс. домов, из которых 28 тыс. – индивидуальные жилые дома и около 7 тыс. – многоэтажные. В Костанае порядка 20 тыс. жилых домов, из них 1,2 тыс. – многоэтажные и 18 тыс. – индивидуальные.

"Сейчас акиматом города Костаная активно ведется работа по инвентаризации аварийного жилья на вышеуказанных участках. Проводятся переговоры с компаниями, задействованными в строительстве коммерческих многоэтажных домов на территории города. Также мы предлагаем провести инвентаризацию свободных земельных участков, по которым согласно генеральным планам возможно строительство жилья. И считаем, что необходимо обеспечить их реализацию через аукцион путем предоставления в аренду на 6 лет для строительства коммерческого жилья с дальнейшим правом выкупа", - добавил Танжариков.

В ведомстве предлагают внедрить механизм "аренда-строительство-выкуп", который позволит не допустить случаи несвоевременного освоения и использования земельных участков не по целевому назначению. Но считают, что необходимо предоставлять земельные участки только под строительство дома. А подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры выполнять за счет местного бюджета и трансфертов из республиканского. И предполагают, что данные механизмы позволят стимулировать коммерческих застройщиков. В то же время застройщики должны применять новые технологии, новейшие архитектурные и дизайнерские решения при строительстве жилых домов с учетом мировых тенденции.