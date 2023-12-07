В Костанае начали продавать живые елки

В Костанае началась новогодняя продажа живых елок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Наш Костанай".

В городе есть несколько мест, где из года в год торгуют хвойными деревьями. Одно из таких находится по ул. Генерала Арыстанбекова.

"Елки привезли из Башкирии и Свердловской области. Как таковых существенных различий между ними нет, все хорошие, – утверждает продавец. – Самая маленькая – до метра – стоит 5 000 тенге, ели от 4 до 6 метров отдаем по 20 000-30 000 тенге. В основном их устанавливают во дворах или приобретают для проведения масштабных праздников в каком-нибудь заведении".

Стоимость живых зеленых красавиц значительно увеличилась. Как оказалось, это связано с пожарами в России, погибли тысячи деревьев. К тому же, транспортировка весьма недешевая.

Продавец отметил, что елки можно не боятся покупать сейчас. Они сохраняют свой внешний вид до 2,5 месяцев.

"В прошлом году мы закончили торговлю 25 числа, костанайцы скупили все. Сейчас стараются приобрести главный символ Нового года пораньше, чтобы выбрать самое красивое и "стройное" дерево, – рассказывает другой продавец. – Цвет иголочек говорит о том, когда дерево было срублено. К примеру, если они насыщенно зеленые, значит дерево срублено в июне. Более тусклые хвойные веточки говорят о том, что елка покинула лес не так давно".

Мы уточнили, как можно дольше сохранить красоту новогоднего символа?

"Перед тем, как браться за украшения, нужно оставить елку на балконе на пару часов или даже дней. Также советую поставить ее в ведро с холодной водой", – рекомендует собеседница.

На территории Казахстана самовольная вырубка хвойных насаждений и их продажа запрещена.