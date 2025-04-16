В Костанае выявили факт жестокого обращения матери с ребёнком. Полуторагодовалый малыш поступил под наблюдение с множественными телесными повреждениями, передаёт BaigeNews.kz.

В прокуратуре региона уточнили, что ребёнка немедленно изъяли из семьи и временно разместили в специализированное учреждение.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса РК — неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряжённое с жестоким обращением с несовершеннолетним.

Вопиющий случай выявлен в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство", который реализует прокуратура Костанайской области. Инициатива направлена на защиту прав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или подвергающихся насилию.

В регионе созданы мобильные группы оперативного реагирования, в состав которых входят прокуроры и представители госорганов. Только за первый квартал они посетили 269 семей, 96 из них получили социально-правовую помощь.