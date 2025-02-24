На реконструкцию здания аквапарка "Осьминог" в Костанае планируется направить почти 10 млрд тенге из бюджета. Соответствующий лот размещен на портале государственных закупок, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно опубликованной информации, заказчиком проекта выступает ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области". Работы включают реконструкцию здания, принадлежащего КГУ "ДЮСШ города Костаная управления физической культуры и спорта".

Общая сумма, запланированная на реализацию проекта, составляет 9 669 753 549 тенге.

Прием заявок на участие в конкурсе пройдет с 27 февраля по 4 марта.