Главного тренера по шорт-треку Костанайской области освободили от уголовной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Николай Федоренко примирился с областным управлением спорта, ущерб возместил. Потерпевшая сторона заявила, что претензий к тренеру не имеет. Исходя из этого производство по уголовному делу в отношении Федоренко за хищение было прекращено, мужчина освобождён от уголовной ответственности.

Прокуратура Костанайской области сообщала, что Федоренко составлял фиктивные отчеты с увеличением суммы затрат. Он вписывал туда спортсменов, которые на сборы и соревнования не выезжали. Эти деньги Федоренко, по версии обвинения, присваивал себе. Сумма похищенных средств составила 5,9 млн тенге. Далее эти деньги тренер положил на депозит, откуда получал вознаграждение.

Однако позже оказалось, что во время следствия неправильно посчитали "похищенное" и не убедились, что Николай Федоренко действительно присвоил деньги.

Сам же Федоренко не раз говорил, что эти деньги тратил не на себя, а на развитие спорта, так как государство не выделяет должные образом средства на обувь и прочие расходники. Так, ему вменяли ущерб более 2 млн тенге, а тренер потратил на нужды спортсменов более 6 млн тенге.