В Костанае дети выгнали мать на улицу

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Пожилая женщина осталась без крыши над головой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Первый канал Евразия".

Недавно бабушка по имени Валентина перенесла инсульт, и ей тяжело передвигаться. Больше месяца она скиталась по железнодорожному вокзалу.

Волонтеры рассказали, что она спала на лавочках вокзала, поэтому они забрали женщину, накормили и устроили в ночлежку. Но в девять утра она вернулась на вокзал, так как ей некуда идти.

Кроме того, у женщины есть документы и возможно, что она ушла из дома сама. Волонтерам бабушка рассказала, что ее обижает родная дочь. Всего же у Валентины четверо детей, но отношения с ними конфликтные. С волонтерами дети не идут на контакт.

С собой у Валентины в пакете чистые и аккуратно сложенные вещи. Также ни разу никто не заметил, чтобы она выпивала.

В управлении координации занятости и социальных программ области заявили, что уже взялись за этот случай, а пока предложили бабушке временный вариант.