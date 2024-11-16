В Костанае частный судисполнитель "обогатился" на 46 млн тенге

В Костанае суд взыскал с частного судебного исполнителя (ЧСИ) 50 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По данным городского суда, в рамках исполнительного производства должник перечислил на счёт ЧСИ 46 млн тенге. В мае 2024 года исполнительное производство было прекращено ввиду полного исполнения исполнительного документа. Однако до настоящего времени судисполнитель не направил вышеуказанную сумму взыскателю.

"Исходя из норм действующего законодательства, лицо (приобретатель), которое без установленных законодательством или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (неосновательно обогатилось) за счёт другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобрётенное или сбережённое имущество. Вместе с тем, суду не предоставлено доказательств того, что ЧСИ не мог по техническим причинам передать средства взыскателю. Таким образом, доказательств, опровергающих требования истца, ответчиком не предоставлено и требование о взыскании суммы 46 млн тенге подлежит удовлетворению", – сообщили в суде.

Суд вынес решение взыскать с ЧСИ сумму неосновательного обогащения 46 млн тенге плюс неустойку в размере 4 млн тенге.



Решение не вступило в законную силу.