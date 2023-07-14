В Костанае будут судить главврача центра психического здоровья

Фото: BaigeNews.kz

Главный врач Костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко оказался на скамье подсудимых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Его обвиняют по статьям УК РК 361 часть 1 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 385 часть 5 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). Отмечается, что преступление было совершено в группе лиц по предварительному сговору. Суд должен начаться на днях.

С 2009 года Владимир Михайленко возглавлял Костанайский областной наркологический диспансер, а с 2010-го — Костанайский областной центр психического здоровья.