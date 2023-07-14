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BaigeNews.kz Сегодня, 02:55
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Сегодня, 02:55
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Фото: BaigeNews.kz

В Костанае будут судить главврача центра психического здоровья

Главный врач Костанайского областного центра психического здоровья Владимир Михайленко оказался на скамье подсудимых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Его обвиняют по статьям УК РК 361 часть 1 (Злоупотребление должностными полномочиями) и 385 часть 5 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград). Отмечается, что преступление было совершено в группе лиц по предварительному сговору. Суд должен начаться на днях.

С 2009 года Владимир Михайленко возглавлял Костанайский областной наркологический диспансер, а с 2010-го — Костанайский областной центр психического здоровья.

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Сегодня, 02:55
119
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