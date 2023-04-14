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В Косшы земельный участок стоимостью 120 млн тенге вернули государству - прокуратура
Прокуратурой города Косшы были выявлены грубые нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинсокй области.
Распоряжением акима Косшынского сельского округа в августе 2016 года Товариществу с ограниченной ответственностью предоставлено права временного возмездного землепользования на земельный участок, площадью 3,2778 гектара. На основании данного распоряжения между ТОО и Отделом земельных отношений Целиноградского района заключен договор о временном возмездном землепользовании на земельный участок, - говорится в сообщении прокуратруы.
В прокуратуре отмечают, что сроки аренды неоднократно продлевались. Однако, с 2016 года предприятием не совершено не единого действия, направленного на использование земельного участка по целевому назначению. А по документам, ТОО якобы намеревалось построить жилой комплекс.
Также уточняется, что земельный участок, кадастровой стоимостью в 65 миллионов тенге, расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность. Так в 2021 году ТОО продало право его аренды другому юридическому лицу за 120 миллионов тенге.
Однако, надзорным органом установлено, что земельный участок предоставлен в нарушение норм статьи 48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов.
По представлению прокуратуры департаментом по управлению земельными ресурсами Акмолинской области внесен иск о признании договоров аренды недействительными.
Решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме с возвратом земли государству, - говорится в сообщении.
По сведениям акимата города Косшы на данном земельном участке планируют строительство школы, в рамках проекта "Комфортная школа".
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