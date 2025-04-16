15 апреля в отдел полиции города Косшы поступило заявление от местного жителя об исчезновении его отца — 72-летнего Искакова Бекболата Каирбаевича. По словам заявителя, рано утром, около 6:00, пожилой мужчина покинул дом в неизвестном направлении, оставив при этом мобильный телефон, передаёт BaigeNews.kz.

Родственники сначала пытались найти мужчину самостоятельно, но после безуспешных поисков обратились за помощью в полицию. К розыскным мероприятиям привлечены сотрудники ОП города Косшы, а также волонтёры.

Приметы пропавшего: на вид около 72 лет, рост примерно 165 см, был одет в куртку с белым орнаментом на груди (слева) и тёмные брюки. Мужчина страдает потерей памяти и может быть дезориентирован.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Искакова Бекболата Каирбаевича, просят незамедлительно сообщить по номеру 102 или обратиться в ближайший отдел полиции.

"Если в семье есть родственники с нарушениями памяти, специалисты рекомендуют заранее принять меры безопасности: установить датчики на двери, тревожные кнопки, камеры, а также снабдить одежду бирками с контактными данными. GPS-трекеры, закреплённые на теле или в одежде, также помогут быстрее обнаружить человека в случае исчезновения", - посоветовали стражи порядка.

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