В Косшы Акмолинской области открыли многофункциональный комьюнити-центр. Проект реализован по поручению Главы государства. На базе центра будет действовать креативный хаб, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, аким области Марат Ахметжанов и вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.

Проект реализован Фондом Булата Утемуратова. Общая площадь центра — 8,5 тысячи квадратных метров, одновременно он может принимать до 1 000 человек.

Центр представляет собой масштабный культурно-спортивный комплекс, построенный по международным стандартам. Здесь объединены спортивные, образовательные и досуговые пространства. Посетителям доступны кинозал на 233 места, лекционный зал на 300 человек, выставочные и конференц-залы, студии, коворкинг и библиотека с читальным залом.

Для детей — широкий выбор кружков: от робототехники и шахмат до хореографии и прикладных ремёсел.

Креативный хаб в Косшы стал 13-м в стране.