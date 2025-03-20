В Косшы открыли многофункциональный комьюнити-центр международного уровня
В нём объединили спортивные, образовательные и досуговые пространства.
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В Косшы Акмолинской области открыли многофункциональный комьюнити-центр. Проект реализован по поручению Главы государства. На базе центра будет действовать креативный хаб, передаёт BaigeNews.kz.
В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев, аким области Марат Ахметжанов и вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов.
Проект реализован Фондом Булата Утемуратова. Общая площадь центра — 8,5 тысячи квадратных метров, одновременно он может принимать до 1 000 человек.
Центр представляет собой масштабный культурно-спортивный комплекс, построенный по международным стандартам. Здесь объединены спортивные, образовательные и досуговые пространства. Посетителям доступны кинозал на 233 места, лекционный зал на 300 человек, выставочные и конференц-залы, студии, коворкинг и библиотека с читальным залом.
Для детей — широкий выбор кружков: от робототехники и шахмат до хореографии и прикладных ремёсел.
Креативный хаб в Косшы стал 13-м в стране.
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