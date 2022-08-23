В Косшы до конца года не останется трёхсменных школ

Фото: BaigeNews.kz/ Артем Чурсинов

До конца этого года в Косшы решат проблему с трёхсменным обучением. В городе ведётся строительство трёх новых школ, передаёт BaigeNews.kz.

По официальным данным, в Косшы проживает порядка 70 тысяч человек. В городе функционируют три школы: средняя школа №1 имени Рахымжана Кошкарбаева и средняя школа №2 рассчитаны на 1200 мест каждая. Несколько лет назад открылась частная школа на 436 мест, в которой обучаются 1600 детей.

1 сентября в Косшы станет на одну школу больше. К открытию готовят здание на 1200 детей. Ожидается, что это снизит дефицит ученических мест на 77 процентов. Кроме того, до конца года будет сдана в эксплуатацию ещё одна школа, рассчитанная на 1500 мест.

Возведение третьей школы планируют завершить в 2023 году.

"Строительство школы началось в июне. Планируемый срок сдачи объекта - в июле 2023 года. Эта школа - благотворительный проект. После постройки дарится акимату. Финансируется фондом Булата Утемуратова. Стоимость проекта 7,6 миллиарда тенге. Язык обучения - казахский", - рассказал исполнительный директор строительной компании Леонид Кирьяков.

По словам руководителя отдела образования Косшы Каната Ахметова, в городе живут 8640 детей. С учётом новой школы, которая откроется 1 сентября, дефицит ученических мест составляет 3500.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в рамках рабочей поездки ознакомился с ходом строительства новых школ.

"В преддверии начала учебного года мы специально приехали в Косшы. Здесь огромный рост населения. В 2019 году Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал поручение полностью снять вопрос по трёхсменному обучению. По городу Косшы до конца года вопрос полностью найдёт своё решение. По области эта проблема еще остаётся до 2024 года", - отметил Ералы Тугжанов.

По его словам, проблема трёхсменного обучения остаётся острой в Алматы, Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях.

"Сегодня даны поручения о разработке Единого стандарта школ в зависимости от количества мест. Было, что каждая область разрабатывала ПСД и строительство, поэтому получались разные стоимости. В одной стране разные цены на одну школу с одинаковым количеством ученических мест. В связи с этим, идёт сейчас единая разработка стандартов на весь Казахстан. Единственная разница может быть по привязкам", - сказал он.







Фото Артёма Чурсинова.