В Косшы число школьников превысило 11 тысяч

В городе Косшы, который находится близ Астаны, число школьников превысило 11 тысяч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Акмолинcкой области.

В городе активно идёт прирост населения. В 2021 году сообщалось, что в средней школе № 2 Косшы алфавитный порядок первых классов дошёл до буквы "Ы", ученики здесь обучались в три смены. С тех пор в городе было сдано в эксплуатацию несколько школ.

В 2024-2025 учебному году здесь откроется общеобразовательная школа №4 на 1200 мест. В современном трёхэтажном здании расположены 48 предметных кабинетов, библиотека, мастерские по обработке металла и древесины, швейная мастерская, оборудована кухня. Здесь также есть два спортзала, актовый зал, просторная столовая и медицинский кабинет. Новый учебный год в школе начнут более 500 учеников, которых будут обучать 35 педагогов.

Во время посещения Президентом Казахстана города Косшы в августе текущего года сообщалось, что численность населения населённого пункта достигла 110 тысяч человек. За последние два года в городе введены в эксплуатацию три школы, завершается строительство ещё одной школы. В ближайшие годы в рамках национального проекта "Комфортная школа" планируется строительство трех школ, а также двух детских садов.

По данным министерства просвещения, в новом 2024-2025 учебном году в Казахстане в 7859 школах страны школы будут обучаться свыше 3,9 миллиона учеников. В первый класс зачислены 351 176 детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке.