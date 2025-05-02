В Косшы потушили загоревшийся газгольдер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошел на территории банного комплекса по улице Республика. Загорелся газ в подземном газгольдере, затем огонь перешел на рядом расположенное парильное помещение. Площадь пожара в парилке составила 12 квадратных метров.

Огонь потушен, взрыв газгольдера предотвращен.

"18 часов пожарные производили охлаждение газгольдера с помощью бесперебойной подачи воды. Полное тушение не производилось во избежание скопления паров газа из-за деформации крана. На данный момент газ в емкости полностью выгорел и не представляет опасности", – сообщили в МЧС.

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