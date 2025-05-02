В Косшы 18 часов тушили загоревшийся газгольдер
Газ в емкости полностью выгорел и не представляет опасности.
Вчера, 23:50
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Вчера, 23:50Вчера, 23:50
148Фото: pixabay.com / иллюстративное фото
В Косшы потушили загоревшийся газгольдер, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошел на территории банного комплекса по улице Республика. Загорелся газ в подземном газгольдере, затем огонь перешел на рядом расположенное парильное помещение. Площадь пожара в парилке составила 12 квадратных метров.
Огонь потушен, взрыв газгольдера предотвращен.
"18 часов пожарные производили охлаждение газгольдера с помощью бесперебойной подачи воды. Полное тушение не производилось во избежание скопления паров газа из-за деформации крана. На данный момент газ в емкости полностью выгорел и не представляет опасности", – сообщили в МЧС.
Сообщалось, что в Астане сгорел склад с прессованными пластиковыми отходами.
Видео: МЧС РК
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