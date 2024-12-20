В корпорации "Казахмыс" сделали заявление о ситуации с бастовавшими рабочими
Ситуация на предприятиях корпорации "Казахмыс" остаётся стабильной.
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В корпорации "Казахмыс" сообщили, что вопреки некоторым заявлениям, никакого давления со стороны руководства компании и силовых структур на бастовавших рабочих не оказывается. Возобновили работу Жезказганский медеплавильный завод, рудники Жайсан, Шатыркуль, Саяк, а также проходческие бригады на рудниках Жыланды, Жомарт, Западный и Восточный, передаёт BaigeNews.kz.
"Корпорация заинтересована в скорейшем разрешении ситуации", - заявили в "Казахмысе".
Как сообщалось ранее, корпорация подтвердила выполнение двух ключевых пунктов требований: выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате, а также ежеквартальные премии.
Кроме того, предложение об индексации заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года остаётся в силе.
В корпорации отметили, что зарплата работников состоит из окладной и премиальной частей. Премии выплачиваются независимо от выполнения производственного плана. С учётом этого совокупная средняя заработная плата составляет 730 431 тенге, что более чем в два раза превышает среднюю зарплату по Казахстану.
"Подавляющее большинство сотрудников, численностью около 40 тысяч человек, поддержали предложенные условия. Исключением является небольшая группа работников 65 шахты (ЮЖР). В соответствии с достигнутыми договорённостями премиальная часть к 13-й заработной плате уже выплачена в полном объёме на тех объектах, где работа продолжается или была возобновлена. Корпорация "Казахмыс" также продолжает обеспечивать работников в шахтах горячим питанием и подтверждает приверженность к конструктивному диалогу для скорейшего разрешения ситуации", - отметили в компании.
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