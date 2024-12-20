В корпорации "Казахмыс" сообщили, что вопреки некоторым заявлениям, никакого давления со стороны руководства компании и силовых структур на бастовавших рабочих не оказывается. Возобновили работу Жезказганский медеплавильный завод, рудники Жайсан, Шатыркуль, Саяк, а также проходческие бригады на рудниках Жыланды, Жомарт, Западный и Восточный, передаёт BaigeNews.kz.

"Корпорация заинтересована в скорейшем разрешении ситуации", - заявили в "Казахмысе".

Как сообщалось ранее, корпорация подтвердила выполнение двух ключевых пунктов требований: выплата дополнительной 30% премии к 13-й заработной плате, а также ежеквартальные премии.

Кроме того, предложение об индексации заработной платы на 8,5% с 1 января 2025 года остаётся в силе.

В корпорации отметили, что зарплата работников состоит из окладной и премиальной частей. Премии выплачиваются независимо от выполнения производственного плана. С учётом этого совокупная средняя заработная плата составляет 730 431 тенге, что более чем в два раза превышает среднюю зарплату по Казахстану.