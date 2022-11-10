В коридоре работают педагоги школы Актау из-за нехватки кабинетов

Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Из-за нехватки кабинетов в одной из школ Актау педагоги вынуждены работать в коридорах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Школа рассчитана на 1600 мест, но учатся в ней около 3,5 тысячи детей в три смены. Из-за нехватки кабинетов учительскую пришлось отдать под класс и теперь педагоги работают на первом этаже.

"У нас сейчас нет учительской. Приходится проверять тетради в коридоре. Конечно, всё это создает проблемы. Тем не менее мы продолжаем нашу работу", - говорит классный руководитель 11 класса Раушан Абилова.

Под учебные кабинеты в школе отдали даже хозпомещения. К примеру, кладовую переоборудовали под класс труда. Тесно, доски нет, а отопление слабое.

"У нас учатся дети из соседних сел. К примеру, едут из Мунайлинского района. Приезжают на учёбу школьники из сёл Тельман и Акшукур Тупкараганского района. Ходят к нам из соседних микрорайонов около 900 детей. Нагрузка большая", - говорит и.о. директора школы Орынбасар Наурызбаев.

Данная школа – единственная на весь микрорайон. В новых по соседству районах школ пока нет. В Мангистауской области таких учреждений с трёхсменным обучением всего 18.

"Там в третью смену обучаются больше пяти тысяч детей. Также в 43-й у нас имеется дефицит ученических мест – больше восьми тысяч. Уже запланировано строительство более 20 школ. Возводятся школы в Мунайлинском районе и две школы в Актау на 1200 мест каждая", - отмечает заместитель руководителя областного управления образования Гульмира Мамаева.

Кроме того, в регионе две школы в аварийном состоянии. Одна расположена в Жанаозене, а другая – в Бейнеуском районе.