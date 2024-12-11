Казахстанский боксёр Сагындык Тогамбай стал победителем чемпионата Азии по боксу в Чиангмае (Таиланд), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Ему не было равных в весовой категории до 92 килограммов.

В финале Тогамбай уверенно удержал досрочную победу над Парвизом Каримовым из Таджикистана. Казахстанец трижды отправил соперника в нокдаун.

Ранее первое место на чемпионате заняли Махмуд Сабырхан (до 54 килограммов) и Бекзад Нурдаулетов (до 86 килограммов). В финале Нурдаулетову противостоял Жасурбек Юлдошев из Узбекистана. Напряжённый бой завершился победой Бекзада решением судей.

Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов), Оразбек Акитов (до 57 килограммов), Дулат Бекбауов (до 67 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 71 килограмма), Диас Молжигитов (до 75 килограммов) отметились "серебром".