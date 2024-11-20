Миссионерка обратилась в Конституционный суд РК с заявлением об ограничении её прав

Состоялось заседание Конституционного суда по обращению гражданина о проверке на соответствие Конституции подпункта 5) статьи 1 и пункта 1 статьи 8 Закона "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", части третьей статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях в отношении установления административной ответственности за "осуществление миссионерской деятельности без регистрации", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Согласно указанным нормам миссионерская деятельность может осуществляться гражданами, иностранцами и лицами без гражданства, прошедшими регистрацию. За нарушение установленного порядка предусмотрена административная ответственность", - отметили в суде.

По словам заявителя, данные "нормы ограничивают конституционные права на свободу слова и совести".

В заседании участвовали:представители заявителя, Палат Парламента, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Национального центра по правам человека, министерств внутренних дел, юстиции, культуры и информации, институтов парламентаризма, законодательства и правовой информации и эксперты. Судьей-докладчиком выступил Ударцев С.Ф.

Сообщается, что итоговое решение Конституционного суда будет опубликовано в соответствии со статьей 65 Конституционного закона на официальном сайте КС, в газетах "Егемен Қазақстан" и "Казахстанская правда".

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