В Конгрессе США отметили роль Казахстана по вопросам ядерного нераспространения

Член Палаты представителей США от штата Невада Дина Тайтус обратилась к спикеру Палаты Майку Джонсону с заявлением по случаю Международного дня против ядерных испытаний, который отмечают ежегодно 29 августа. Представитель Конгресса США высоко оценила роль Казахстана в продвижении ядерного разоружения и нераспространения, а также отметила, что тесное сотрудничество между Казахстаном и США стало важным фактором в обеспечении глобальной безопасности и стабильности, передаёт BaigeNews.kz.

Она подчеркнула, что историческое решение о закрытии Семипалатинского испытательного полигона стало ключевым вкладом в укреплении международного режима нераспространения.

Особое внимание было уделено сотрудничеству РК и США в рамках программы Нанна-Лугара по снижению ядерной угрозы, что позволило вывести и уничтожить оставшиеся ядерные материалы и технологии.

В завершение Тайтус отметила важность продолжения совместной работы в условиях возрождающейся угрозы применения ядерного оружия и подтвердила приверженность США дальнейшему сотрудничеству с Казахстаном в данной сфере.