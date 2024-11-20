В Конгрессе США обсудили отмену поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана

Посольством РК в США на капитолийском холме организовано мероприятие, посвящённое обсуждению перспектив отмены поправки Джексона-Вэника в отношении Казахстана. В дискуссиях участвовали члены Конгресса, Госдепартамента, представители дипломатического корпуса, бизнес-сообщества и экспертных кругов, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о поправке 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающей торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека.

Открывая мероприятие, посол Казахстана в США Ержан Ашикбаев подчеркнул важность отмены нормы в отношении страны. Он отметил, что Казахстан проделал значительный путь трансформации, стал лидером в Центральной Азии по привлечению иностранных инвестиций и играет ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

"За последние 30 лет Казахстан стал второй по величине экономикой постсоветского пространства, составляя две трети от ВВП Центральной Азии. Отмена поправки Джексона-Вэника и установление постоянных нормальных торговых отношений с Казахстаном – это стратегический шаг, который укрепляет связи Казахстана и США и обеспечит стабильность и предсказуемость для американских инвесторов", – отметил посол.

Член Палаты представителей Том Суоззи высоко оценил усилия Казахстана в продвижении религиозной свободы и верховенства права. Он отметил, что США осознают геополитические вызовы, стоящие перед Казахстаном, и важность укрепления экономической безопасности в регионе для совместного процветания.

Сенатор Крис Мерфи, автор законопроекта S.2748 в Сенате США, подчеркнул стратегическое значение Центральной Азии во внешней политике США, отметив, что отмена поправки станет важным сигналом о серьёзности намерений Вашингтона в регионе. Он отметил, что, несмотря на прошлую эффективность санкций в рамках этой поправки, сегодня она утратила актуальность для Казахстана, который полностью соблюдает международные нормы.

Сенатор Стив Дэйнс, со-председатель кокуса Центральной Азии в Сенате США, поделившись своими впечатлениями о визите в Казахстан в марте, рассказал о создании кокуса по итогам поездки и заверил в дальнейших усилиях по установлению постоянных нормальных торговых отношений между РК и США.

Старший вице-президент американской компании Wabtec Гохан Байхан поделился успешным опытом работы в Казахстане, особо подчеркнув благоприятный инвестиционный климат и правовую инфраструктуру в рамках Международного финансового центра "Астана".

В рамках мероприятия также выступили представители экспертного сообщества, которые подчеркнули значимость отмены поправки для внешней политики Соединенных Штатов. Старший научный сотрудник Каспийского политического центра и бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Эрик Руденшольд отметил, что этот шаг следовало предпринять ранее. Он подчеркнул, что за 33 года независимости Казахстан добился значительного прогресса в политическом и экономическом развитии, что делает отмену поправки не только обоснованным, но и своевременным решением.

Мероприятие завершилось оживленной дискуссией, в ходе которой конгрессмены и эксперты выразили свою готовность поддержать инициативу Казахстана. Участники отметили, что учитывая успешные экономические реформы, приверженность Казахстана принципам рыночной экономики и активное взаимодействие с международными партнёрами, необходимость в применении поправки утратила свою актуальность.