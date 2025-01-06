В социальных сетях распространилась информация, касающаяся эстетического оформления города Конаев. В публикации написано, что на данную услугу было потрачено 148 миллионов 528 тысяч тенге, а установленные объекты якобы не соответствуют технической документации, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с этим акимат города Конаев сообщает, что подрядная компания обратилась к независимым аудиторам для проведения проверки. Если по итогам аудита будут выявлены нарушения, акимат примет соответствующие меры в отношении подрядчика.

Для выполнения государственного заказа городского отдела ЖКХ через портал государственных закупок была выбрана ГКП на ПХВ "Жасыл қала Конаев". Данное предприятие занималось установкой праздничной ёлки на центральной площади, размещением надписи "2025" возле памятника Д. Конаева, украшением пляжа №5, парка, моста, стелы и аллей на въезде в город. Кроме того, были установлены различные декоративные элементы и праздничные игрушки.

Государственный заказ предусматривал не только оформление объектов к Новому году, но и их освещение и привлекательность до конца года. Пляж №5 был украшен с целью повышения туристической привлекательности территории.

Малые архитектурные формы находится на балансе ГКП на ПХВ "Жасыл қала Конаев" и будут использоваться в последующие годы. В целом, в конце года государственные заказы на украшение города формируются как дополнительные работы по улучшению эстетического вида города.

Акимат продолжает следить за ситуацией и предоставит дополнительную информацию по итогам проведённого аудита.