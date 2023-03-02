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В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых
Сотрудники центра предполагают, что причиной смерти могла стать любовь.
Один из постояльцев социального центра в Конаеве совершил суицид. Информацию подтвердили в департаменте полиции Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
Трагедия произошла 25 февраля. По данному факту полицейские начали расследование, а в управлении занятости и соцпрограмм проводят проверку. Одной из версий следствия предполагается, что 76-летнего пенсионера довели до самоубийства.
По камерам видеонаблюдения Сергей Цой ночью выходит из комнаты, затем выключает освещение на улице и неспешно идёт, неся в руках что-то похожее на верёвку. По словам сотрудников центра, мужчина в два часа ночи вышел из комнаты во двор, и покончил жизнь самоубийством в беседке. Повешенное тело обнаружили постояльцы в пять утра.
Что же произошло на самом деле выясняет следствие. По словам руководителя учреждения, причиной смерти могла стать любовь.
"Он был очень ревнивым, не разрешал ей ни с кем общаться. А когда Наташа однажды пришла пьяной, мы её перевели в отдельную комнату на неделю. Видимо, это и стало причиной его гибели. Мы точно не знаем. Пусть разбирается полиция", — сказал директор центра оказания специальных социальных услуг Нургали Тортаев.
Но вот сама возлюбленная Сергея Цоя не знает, почему он решил свести счеты с жизнью. Женщина говорит, что ничего странного в его поведении не наблюдала.
"Я не знаю психологию человека, кто его знает — не знаю. Мне ничего не говорил. Позвонил вечером и сказал: "Всё будет хорошо, я тебя люблю, спокойной ночи". В пятницу вечером это было, а утром узнала, что его не стало", —рассказала постоялица социального центра Наталья Хвостова.
Общественница Лина Черказьянова говорит, что смерть пенсионера покрыта тайной. По её словам на территории социального центра творятся странные вещи.
"Были такие случаи, говорят родственники, что жителей, которые здесь находятся, выгоняют, по каким-то причинам, пенсии забирают. Естественно, я думаю, что да, довели человека", — резюмировала общественный деятель Лина Черказьянова.
Впрочем, насколько эти доводы и аргументы соответствуют действительности - разберутся следователи. По факту случившегося в полиции завели уголовное дело.
"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, по статье 105 части 1 УК РК, то есть доведение до самоубийства. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти", — сообщил официальный представитель департамента полиции Ернар Сайдильдин.
Разобраться в резонансном деле обещают и в региональном управлении занятости и соцпрограмм. Там отметили, что проводится служебное расследование. По результатам будет вынесено решение.
"Дежурившие в тот день медсестра и санитарка за ненадлежащее исполнение своих обязанностей будут привлечены к ответственности - вплоть до увольнения. Этим займется руководство центра. Что касается самого начальства, то и они скорее всего, будут уволены", — заявил заместитель руководителя управления занятости координации и социальных программ Ержан Байконыс.
Выяснилось, что это далеко не первый инцидент со смертью человека в социальном центре, где живут 122 постояльца. Несколько лет назад на территории учреждения произошло убийство.
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