В Конаеве более суток горит мусорный полигон

На территории полигона твердых бытовых отходов города Конаев произошло горение мусора, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны.

Огнеборцы более суток ликвидируют возгорание мусора на предварительной площади 1000 квадратных метров. На месте тушения проводятся работы по рекультивации земли, засыпке грунтом и тушению пожара.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.